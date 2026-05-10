Obernai

Conférence Le domaine de la Léonardsau à l’heure des spoliations nazies

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’histoire du domaine de la Léonardsau durant la Seconde Guerre mondiale et à son occupation.

Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée à l’histoire du domaine de la Léonardsau durant la Seconde Guerre mondiale et à son occupation.

À travers l’étude des inventaires des biens saisis puis vendus par les autorités nazies, cette conférence reviendra sur le quotidien du baron et de la baronne de Dietrich à la Léonardsau. Des objets d’art au linge de maison, jusqu’aux arrosoirs du jardinier, ces archives offrent un témoignage exceptionnel sur la vie du domaine avant-guerre. La conférence abordera également les démarches entreprises après 1945 par Albert de Dietrich pour récupérer ses biens, avant de s’achever sur la vente du domaine au général Gruss en 1950.

Par Morgane Weinling, historienne de l’art.

Billetterie en ligne .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

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English :

As part of the 2026 lecture series, the town of Obernai is organizing a meeting dedicated to the history of the Léonardsau estate during the Second World War and its occupation.

L’événement Conférence Le domaine de la Léonardsau à l’heure des spoliations nazies Obernai a été mis à jour le 2026-05-10 par Parc de la Léonardsau