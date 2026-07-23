Informations pratiques

Obernai

ANNULÉ Animation enfants Les Champis bavards

rue de l’Altau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Avec Etienne BRANDT, accompagnateur en montagne, comptines et fabulettes. 2h de balade contée dans le parc municipal, pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent. Sur inscription.

Avec Etienne BRANDT, accompagnateur en montagne, comptines et fabulettes. Deux heures de balade contée dans le parc municipal, pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent. Découvrez l’univers magique des Champis Bavards !

L’animation du vendredi 24 juillet est annulée. Celle du 7 août aura bien lieu.

Sur inscription EN LIGNE ICI .

rue de l’Altau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

With Etienne BRANDT, a mountain guide, featuring nursery rhymes and short stories. A 2-hour storytelling walk in the municipal park, for children ages 4 and up, accompanied by a parent. Registration required.

L’événement ANNULÉ Animation enfants Les Champis bavards Obernai a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme d’Obernai