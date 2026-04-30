Obernai

Les Estivales Concert The Romance of Lady Gaga

Place du Marché Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre des concerts organisés par le Comité des fêtes, découvrez un show qui vous transportera dans l’univers de Lady Gaga. Avec l’interprète Maria Grazia Valentino, Petite restauration dès19h, concert à 21h.

Ce concert est proposé dans le cadre des concerts estivaux organisés par le Comité des Fêtes.

Découvrez The Romance of Lady Gaga , un show live incroyable qui vous transportera dans l’univers de la star internationale Lady Gaga.

L’interprète Maria Grazia Valentino vous fera vivre un moment inoubliable en incarnant parfaitement la célèbre chanteuse, accompagnée de danseurs, danseuses et musiciens professionnels.

Vous serez éblouis par les costumes spectaculaires, les chorégraphies magnifiques et la voix puissante et extraordinairement ressemblante.

Ce spectacle est un véritable hommage à la pop star, qui vous fera vibrer et chanter sur ses plus grands tubes.

Ne manquez pas cette expérience unique et inoubliable !

Début des festivités dès19h avec petite restauration et animation, début du concert à 21h. .

Place du Marché Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 comitedesfetes.obernai@gmail.com

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English :

As part of the concerts organized by the Comité des fêtes, discover a show that will transport you into the world of Lady Gaga. With performer Maria Grazia Valentino, snack bar from 7pm, concert at 9pm.

L’événement Les Estivales Concert The Romance of Lady Gaga Obernai a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme d’Obernai