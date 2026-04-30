Obernai

Exposition à la Galerie Goralsky Encres Sculptures

63 rue du Géneral Gouraud Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-14 09:19:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Exposition de peintures et sculptures de l’artiste MOULY Nadiejda à la Galerie GORALSKY. L’artiste née en Russie, crée des œuvres picturales mais est aussi sculptrice, et donne vie au papier et au carton.

Exposition de peintures et sculptures de l’artiste MOULY Nadiejda à la Galerie GORALSKY.

Une âme russe, une lumière normande, née en 1961, Nadiejda vit et travaille à Saint-Pétersbourg (Russie) jusqu’en 2003. Depuis 2003, Nadiejda vit en France.

À partir de 2006, elle participe à de nombreux salons artistiques et obtient de nombreux prix, dont la médaille d’argent et la médaille de bronze au Grand Palais à Paris. Elle crée ses œuvres picturales où la maîtrise académique rencontre la liberté impressionniste française.

Elle est aussi sculptrice, elle donne vie au papier et au carton qui deviennent de véritables personnages de la Commedia dell’arte. Un travail plein de finesse et d’humour, où divers matériaux se mêlent et prennent au final l’aspect du bronze. .

63 rue du Géneral Gouraud Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est laurent.mouly76@gmail.com

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English :

Exhibition of paintings and sculptures by artist MOULY Nadiejda at Galerie GORALSKY. The Russian-born artist not only creates pictorial works, but is also a sculptor, giving life to paper and cardboard.

L’événement Exposition à la Galerie Goralsky Encres Sculptures Obernai a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme d’Obernai