Concert Mozart avec l’Ecole de Musique Obernai

Concert Mozart avec l'Ecole de Musique

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Les professeurs de l'EMMDD jouent Mozart récital de piano et autres instruments par les professeurs de l'Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d'Obernai.

Récital de piano et autres instruments par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai

Dans la salle Sainte Odile Maison de la Musique et des Associations Cour Athic.

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

English :

EMMDD teachers play Mozart: recital of piano and other instruments by teachers from Obernai's Municipal School of Music, Dance and Drawing.

