Concert Mozart avec l’Ecole de Musique Obernai
Concert Mozart avec l’Ecole de Musique Obernai vendredi 29 mai 2026.
Concert Mozart avec l’Ecole de Musique
Cour Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les professeurs de l’EMMDD jouent Mozart récital de piano et autres instruments par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai.
Les professeurs de l’EMMDD jouent Mozart .
Récital de piano et autres instruments par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai
Dans la salle Sainte Odile Maison de la Musique et des Associations Cour Athic. .
Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EMMDD teachers play Mozart: recital of piano and other instruments by teachers from Obernai?s Municipal School of Music, Dance and Drawing.
L’événement Concert Mozart avec l’Ecole de Musique Obernai a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme d’Obernai