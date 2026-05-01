Obernai

Fête des voisins

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Retrouvez l’équipe d’animation dans les locaux du centre, pour des ateliers et jeux géants. A votre disposition des barbecues pour vos grillades. Apportez vos salades, grillades et desserts pour le dîner.

La fête des voisins est un moment de convivialité, d’échange et de bonne humeur entre voisins.

Retrouvez l’équipe d’animation dans les locaux du centre Arthur Rimbaud. Ils vous proposerons des ateliers et jeux géants et mettrons à votre disposition des barbecues pour vos grillades. Apportez vos salades, grillades et desserts pour le dîner.

Entrée libre. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

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English :

Join the animation team at the center for workshops and giant games. Barbecues are available for grilling. Bring your own salads, grills and desserts for dinner.

L’événement Fête des voisins Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai