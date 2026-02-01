L’auberge espagnole musicale Obernai

L’auberge espagnole musicale

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Comme dans une véritable auberge espagnole, chacun apporte un peu de soi et de ses instruments, et l’ensemble crée une belle table musicale collective. Atelier animé par Jean-Pierre Pfauwadel.

L’Auberge Espagnole Musicale, c’est un moment d’échange et de plaisir autour de la musique.

Chaque participant vient avec son instrument ou simplement sa voix, et propose 2 morceaux de musique de son choix harmoniquement simples pour que chacun puisse facilement s’y joindre.

Pas de compétition, pas de niveau requis, juste l’envie de jouer, d’écouter, d’improviser et de partager un instant musical et harmonieux !

Atelier animé par Jean-Pierre Pfauwadel. Rendez-vous chaque dernier dimanche du mois.

Gratuit sur inscription à l’accueil. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

English :

As in a veritable auberge espagnole , everyone brings a bit of themselves and their instruments, and together they create a beautiful collective musical table. Workshop led by Jean-Pierre Pfauwadel.

