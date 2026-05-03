Obernai

Marché d’artistes et de créateurs

Promenade du Rempart Foch Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous dédié aux artistes et créateurs régionaux. Découvrez leurs réalisations peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux …

Cinquième édition de ce marché d’artistes et de créateurs régionaux. Venez à leur rencontre en flânant sur le rempart pour découvrir ou acheter leurs réalisations peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux …

Cette année, deux manifestations avec une thématique associée aux remparts, sont proposées pour accompagner le marché d’artistes un survol des remparts par un drone le 18 juillet et une visite guidée des remparts le 8 août. .

Promenade du Rempart Foch Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous dedicated to regional artists and creators. Discover their achievements: paintings, sculptures, watercolors, crystallized porcelain, ceramics, textile creations, jewelry …

L’événement Marché d’artistes et de créateurs Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai