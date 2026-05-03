Marché d’artistes et de créateurs Obernai
Marché d’artistes et de créateurs Obernai vendredi 7 août 2026.
Obernai
Marché d’artistes et de créateurs
Promenade du Rempart Foch Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous dédié aux artistes et créateurs régionaux. Découvrez leurs réalisations peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux …
Cinquième édition de ce marché d’artistes et de créateurs régionaux. Venez à leur rencontre en flânant sur le rempart pour découvrir ou acheter leurs réalisations peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux …
Cette année, deux manifestations avec une thématique associée aux remparts, sont proposées pour accompagner le marché d’artistes un survol des remparts par un drone le 18 juillet et une visite guidée des remparts le 8 août. .
Promenade du Rempart Foch Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
Rendezvous dedicated to regional artists and creators. Discover their achievements: paintings, sculptures, watercolors, crystallized porcelain, ceramics, textile creations, jewelry …
L’événement Marché d’artistes et de créateurs Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai
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