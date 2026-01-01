Collecte de sang Obernai

Collecte de sang

Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16

Juste une heure pour sauver une vie ! Acte bénévole avec les donneurs de la région.

Soyez de celles et ceux qui relèvent leurs manches. Faites une bonne action donnez votre sang ! Le don de sang est indispensable pour sauver de nombreuses vies.

La 1ère collecte de 2026 ce sera VENDREDI 16 MARS de 16H à 20H à la salle des fêtes d’Obernai.

Jetez un oeil sur la collation offerte aux donneurs …sous Document à télécharger.

On fêtera la Nouvelle Année mais aussi le Nouvel An Chinois et surtout l’Epiphanie avec la galette des Rois.

ATTENTION zéro accès au parking de la salle des fêtes en raison des travaux route de Sélestat, pour les collectes des vendredi 16 janvier et lundi 16 mars pour cause de travaux ! Pour ceux qui viennent en voiture, il faudra utiliser le parking des Remparts. .

Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 7 50 07 68 03 dondusang.obernai@gmail.com

Just one hour to save a life! Volunteer act with the donors of the region.

