Obernai

Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 16:30:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Gérard Emmanuel Fomerand, universitaire spécialisé en histoire , vous invite à comprendre et décrypter le monde actuel lors d’ateliers d’échanges autour de l’histoire du XXe siècle.

L’Espace Rhénan Histoire, géopolitique, les grandes figures du monde Rhénan, les crises, l’actualité…Erasme de Rotterdam

Gérard Emmanuel Fomerand, universitaire spécialisé en histoire , vous invite à comprendre et décrypter le monde actuel lors d’ateliers d’échanges autour de l’histoire du XXe siècle.

Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois, sur inscription à l’accueil. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

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English :

Gérard Emmanuel Fomerand, an academic specializing in history , invites you to understand and decipher today’s world through workshops based on the history of the 20th century.

L’événement Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai