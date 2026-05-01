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Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam Obernai

Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam Obernai jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 2 Avenue de Gail

Ville : 67210 Obernai

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Obernai

Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 16:30:00
fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Gérard Emmanuel Fomerand, universitaire spécialisé en histoire , vous invite à comprendre et décrypter le monde actuel lors d’ateliers d’échanges autour de l’histoire du XXe siècle.
L’Espace Rhénan Histoire, géopolitique, les grandes figures du monde Rhénan, les crises, l’actualité…Erasme de Rotterdam
Gérard Emmanuel Fomerand, universitaire spécialisé en histoire , vous invite à comprendre et décrypter le monde actuel lors d’ateliers d’échanges autour de l’histoire du XXe siècle.

Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois, sur inscription à l’accueil.   .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24  info@cscarimbaud.com

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English :

Gérard Emmanuel Fomerand, an academic specializing in history , invites you to understand and decipher today’s world through workshops based on the history of the 20th century.

L’événement Atelier d’histoire pour adultes Erasme de Rotterdam Obernai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme d’Obernai

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