Conférence le moustique tigre Obernai
Conférence le moustique tigre Obernai vendredi 22 mai 2026.
Obernai
Conférence le moustique tigre
2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Le moustique tigre est un insecte pas comme les autres. avec l’intervention du Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin, apprenez-en plus sur les risques et les bons gestes à pratiquer.
Le moustique tigre est un insecte pas comme les autres. avec l’intervention du Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin, apprenez-en plus sur les risques et les bons gestes à pratiquer.
Entrée libre. .
2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com
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English :
The tiger mosquito is an insect like no other. With the help of the Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (Bas-Rhin Mosquito Control Association), learn more about the risks and what you can do to protect yourself.
L’événement Conférence le moustique tigre Obernai a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme d’Obernai
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