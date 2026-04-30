Obernai

Les Estivales Concert de Robin Léon

Place du Marché Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre des concerts de l’été en plein air, venez écouter Robin Leon, un musicien et chanteur français de schlager . Petite restauration dès 19h, début du concert 21h.

Ce concert est proposé dans le cadre des concerts estivaux organisés par le Comité des Fêtes.

Robin Leon est un musicien et chanteur français qui intègre la revue du Royal Palace de Kirrwiller, et a sa propre émission de télévision.

L’enfant chéri du schlager, qui a percé en 2016 grâce au radio-crochet allemand Immer wieder Sonntags , a su depuis renouveler le genre et son répertoire, avec une ouverture réussie vers un univers plus pop.

Il a fêté ses 10 ans au Zenith le 13 mai 2026. C’est la 3eme année consécutive qu’il vient se produite aux Estivales !

Début des festivités dès19h avec petite restauration et animation, début du concert à 21h. .

Place du Marché Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 comitedesfetes.obernai@gmail.com

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English :

As part of our summer outdoor concerts, come and listen to Robin Leon, a French musician and singer of schlager . Food and drinks available from 7pm, concert starts at 9pm.

L’événement Les Estivales Concert de Robin Léon Obernai a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme d’Obernai