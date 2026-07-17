Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Paris

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-09-16

L’émulation artistique de la capitale

La Collection Paris réunit les quatorze musées de la Ville de Paris et propose un voyage à travers plus de 500 œuvres illustrant la richesse culturelle de la capitale.

Des Beaux-Arts aux arts décoratifs, de la mode à l’histoire urbaine, cette sélection témoigne de l’évolution de Paris, de ses grandes figures et de son rayonnement international. Elle révèle la diversité et la qualité des collections qui font de la ville lumière un centre artistique majeur.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle invite chacun plonger dans l’effervescence culturelle parisienne. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artistic emulation in the capital

L’événement Micro-Folie Collection Paris Obernai a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc de la Léonardsau