Informations pratiques

Obernai

A la découverte des houblonnières

Chemin de Krautergersheim fin Av. Champs Verts Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Vous saurez tout sur la culture du houblon au Lycée agricole ! Prévoir de bonnes chaussures. Inscription en ligne et à l’office de tourisme.

La ferme d’exploitation du Lycée Agricole d’Obernai consacre 32 ha de ses terres à la culture du houblon qui est utilisé pour aromatiser les bières. Il pousse en lianes et ses fleurs en forme de cônes contiennent une poudre jaune, la lupuline, à l’odeur délicieuse. Vous saurez tout sur la culture du houblon en Alsace avec les commentaires du responsable de la ferme d’exploitation.

Prévoir de bonnes chaussures.

Venir au rendez-vous en voiture, nécessaire pour se rendre de la ferme aux champ de houblon.

Sur inscription en ligne ICI

LE RENDEZ-VOUS N’EST PAS A L’OFFICE DE TOURISME.

Rendez-vous à la Ferme d’exploitation du lycée agricole, avenue des Champs Verts. Puis s’engager environ 400m sur la piste cyclable appelée chemin de Krautergersheim. Bâtiment sur la gauche où le responsable vous attendra.

Voir plan sous Documents à télécharger. .

Chemin de Krautergersheim fin Av. Champs Verts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll learn all about hop farming at the agricultural high school! Be sure to wear sturdy shoes. Register online or at the tourist office.

L’événement A la découverte des houblonnières Obernai a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme d’Obernai