Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Auvergne-Rhône-Alpes

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-30

Savoir-faire, textile et création contemporaine

La Collection Auvergne-Rhône-Alpes met à l’honneur les arts de la mode et du textile, véritables marqueurs de l’identité régionale. Elle réunit 31 institutions et valorise des savoir-faire d’exception, des soieries lyonnaises aux dentelles du Puy-en-Velay.

Entre artisanat, industrie, spectacle vivant et art contemporain, cette sélection révèle un patrimoine protéiforme au croisement de l’art, de la technique et de l’innovation. Elle témoigne d’une région profondément ancrée dans la transmission des savoir-faire.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, la collection permet aux visiteurs d’explorer l’excellence textile et artistique du territoire. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

Know-how, textiles and contemporary creation

L’événement Micro-Folie Collection Auvergne-Rhône-Alpes Obernai a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc de la Léonardsau