Obernai

Balade contée médiévale vers le château du Birkenfels

D426 vers Mont Ste Odile Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Avec Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne, rejoignez le château endormi dans la montagne ! Pour adultes et enfants accompagnés dès 10 ans. Boissons et casse-croûte tirés du sac.

Entre chien et loup, suivons d’anciens chemins creux chargés d’histoire pour rejoindre un petit château de montagne blotti dans son écrin de verdure !

Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne prendra en charge la joyeuse troupe, et vous fera partager la magie des lieux.

Ces 4 heures de balade contemplative sur sentiers de montagne, s’adressent aux adultes et aux enfants accompagnés dès 10 ans.

Balade tous niveaux, agrémentée de contes, légendes et histoires du temps jadis. Casse-croûte tiré du sac.

Inscription et règlement EN LIGNE ICI

Lieu du rendez-vous prendre la D426 vers Mont Ste Odile Parking SAEGMUEHLMAETTEL après VORBRUCK D426 Klingenthal-Mont Ste Odile. Plan en document à télécharger. .

D426 vers Mont Ste Odile Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Etienne Brandt, a mountain guide and storyteller, on a journey to the sleeping castle in the mountains! For adults and children aged 10 and up, accompanied by an adult. Bring your own drinks and snacks.

L’événement Balade contée médiévale vers le château du Birkenfels Obernai a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme d’Obernai