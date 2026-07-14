Randonnée avec le Club Vosgien Coucher de soleil au Mont Sainte-Odile Obernai

Informations pratiques

Obernai

Randonnée avec le Club Vosgien Coucher de soleil au Mont Sainte-Odile

D422 Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Randonnée en soirée pour rejoindre le Mont Ste-Odile et profiter de beaux panoramas. Randonnée sans grande difficulté. Réservation avant le mardi précédant la sortie à 14h au plus tard sur www.tourisme-obernai.fr

Profitez des randonnées organisées par le Club Vosgien section Obernai, en partenariat avec l’Office de Tourisme.

Équipement chaussures et vêtements adaptés à la randonnée et à la météo petite laine ou polaire pour la soirée eau et pique-nique pour s’hydrater et se restaurer sur l’esplanade du Mont Sainte-Odile.

Pour cette sortie, nécessité d’avoir une lampe de poche ou frontale (encore mieux) avec pile de rechange si besoin. Des bâtons de marche sont aussi fortement conseillés, le retour se faisant plus tardivement la nuit tombée.

Participation financière à remettre au guide du CVO animant la sortie.

– 5€ pour les non-membres de la Fédération Club Vosgien.

– 3€ pour les membres.

Départ à Obernai à 17h au parking du Stade, D422 pour covoiturage. Retour à Obernai vers 22h.

Randonnée en soirée pour rejoindre le Mont Sainte-Odile. Découvrez un tronçon du mur païen, des points de vue avec de beaux panoramas, avant d’apprécier la quiétude du couvent en fin de soirée.

Distance 8km Dénivelé 200m Durée de marche effective 3 h. Randonnée sans grande difficulté

Réservation au plus tard le mardi à 14h avant la date de la sortie.

Guide de la sortie Claude Georges 06 07 94 57 10.

Renseignements auprès de Claudie DROYER Club Vosgien 06 89 10 90 42 et c.droyer@free.fr

Inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

D422 Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 10 90 42 contact@cvobernai.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening hike to Mont Ste-Odile for panoramic views. Easy hike. Reservations by 2 p.m. on the Tuesday before the outing at www.tourisme-obernai.fr

L’événement Randonnée avec le Club Vosgien Coucher de soleil au Mont Sainte-Odile Obernai a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme d’Obernai