Informations pratiques

Bourisp

Concert autour du violoncelle

BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les élèves de violoncelle de l’ARCAL interprèteront des airs de Bach à Edith Piaf avec leur professeur.

Eglise de Bourisp. Libre participation. .

BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 09 14 arcalarreau65@gmail.com

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English :

ARCAL’s cello students will perform pieces by Bach and Edith Piaf with their teacher.

L’événement Concert autour du violoncelle Bourisp a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de St Lary|CDT65