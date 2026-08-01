Concert autour du violoncelle Bourisp
dimanche 9 août 2026 · Bourisp
Informations pratiques
Bourisp
Concert autour du violoncelle
BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les élèves de violoncelle de l’ARCAL interprèteront des airs de Bach à Edith Piaf avec leur professeur.
Eglise de Bourisp. Libre participation. .
BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 09 14 arcalarreau65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ARCAL’s cello students will perform pieces by Bach and Edith Piaf with their teacher.
L’événement Concert autour du violoncelle Bourisp a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Bourisp (Hautes-Pyrénées)
- Visite de l’église de Bourisp RDV devant l’église Bourisp 4 août 2026
- Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp 4 août 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 4 septembre 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 11 septembre 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 18 septembre 2026