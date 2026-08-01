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AGENDA · Bourisp

Concert autour du violoncelle Bourisp

dimanche 9 août 2026 · Bourisp

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
BOURISP
Ville
65170 Bourisp
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Bourisp

Concert autour du violoncelle

BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Les élèves de violoncelle de l’ARCAL interprèteront des airs de Bach à Edith Piaf avec leur professeur.
Eglise de Bourisp. Libre participation.   .

BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 09 14  arcalarreau65@gmail.com

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English :

ARCAL’s cello students will perform pieces by Bach and Edith Piaf with their teacher.

L’événement Concert autour du violoncelle Bourisp a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de St Lary|CDT65

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