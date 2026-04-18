Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp
Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp mardi 4 août 2026.
Bourisp
Festival des petites églises de montagne BOURISP
Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
QUATUOR Beer Demander
Vincent , son épouse et leurs 2 fils 13 et 16 ans.
Mandoles, mandoline, flûtes à bec
Programme: de Vivaldi à….Cosma
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Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com
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English :
QUATUOR Beer Demander
Vincent , his wife and their 2 sons aged 13 and 16.
Mandolins, mandolin, recorders
Program: from Vivaldi to ….Cosma
L’événement Festival des petites églises de montagne BOURISP Bourisp a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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