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Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp

Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp mardi 4 août 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : BOURISP

Ville : 65170 Bourisp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bourisp

Festival des petites églises de montagne BOURISP

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

QUATUOR Beer Demander
Vincent , son épouse et leurs 2 fils 13 et 16 ans.
Mandoles, mandoline, flûtes à bec
Programme: de Vivaldi à….Cosma
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Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

QUATUOR Beer Demander
Vincent , his wife and their 2 sons aged 13 and 16.
Mandolins, mandolin, recorders
Program: from Vivaldi to ….Cosma

L’événement Festival des petites églises de montagne BOURISP Bourisp a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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