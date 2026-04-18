Bourisp

Festival des petites églises de montagne BOURISP

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

QUATUOR Beer Demander

Vincent , son épouse et leurs 2 fils 13 et 16 ans.

Mandoles, mandoline, flûtes à bec

Programme: de Vivaldi à….Cosma

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Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

QUATUOR Beer Demander

Vincent , his wife and their 2 sons aged 13 and 16.

Mandolins, mandolin, recorders

Program: from Vivaldi to ….Cosma

L’événement Festival des petites églises de montagne BOURISP Bourisp a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65