Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp
Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp dimanche 26 juillet 2026.
Bourisp
Ouverture de l’église de Bourisp
Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol au plafond.
Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .
Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The church of Bourisp is classified as a historical monument. It has remarkable wall paintings from floor to ceiling.
L’événement Ouverture de l’église de Bourisp Bourisp a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Bourisp (Hautes-Pyrénées)
- Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp 27 avril 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 5 juillet 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 12 juillet 2026
- Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp 19 juillet 2026
- Festival des petites églises de montagne BOURISP Eglise Bourisp 4 août 2026