Concert aux chandelles, Hameau de Saint-Symphorien, Viala-du-Tarn

Informations pratiques

Concert aux chandelles Samedi 19 septembre, 20h30 Hameau de Saint-Symphorien Aveyron

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert aux chandelles

avec le Choeur Élastique

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Saint-Symphorien renouvelle l’expérience inaugurée en 2025 avec une soirée dans l’ambiance baroque de la lumière vacillante des bougies.

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir Le Choeur Élastique, ensemble vocal de Saint-Izaire qui nous propose un programme riche et varié de musique baroque et de chants du monde.

Hameau de Saint-Symphorien Saint-Symphorien, 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 79 01 37 94 Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou revoir l’ensemble baroque des peintures qui recouvrent l’ensemble de l’édifice. 7 campagnes de restauration se sont déjà succédé, mettant au jour les compositions florales ou étoilées de l’arc triomphal, de la voûte d’entrée, du mur est de la sacristie (dont un faux retable en trompe-l’œil daté de 1631 représentant la Vierge et l’Enfant), et dernièrement en juin 2025 la voûte du chœur. Il est recommandé de se garer place du Couderc, sur le tracé de la route départementale, car les rues qui mènent à l’église sont étroites.

Concert aux chandelles

© Marc Frochot pour A.S.E.S.