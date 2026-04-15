Parcé-sur-Sarthe

Concert Aux Chandelles

Salle Jean Drouet Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir Crescendo autrement

L’orchestre propose un concert intimiste dans le noir, éclairé par quelques chandelles, avec la présence de notre invitée Sunhee Park, pianiste.

Crescendo jouera quelques pièces, puis Sunhee nous enchantera avec un opus de Chopin.

Ce concert est aussi l’occasion d’entendre nos musiciens de Crescendo en petits groupes, en solistes aussi, accompagnés par Sunhee Park au piano, ou par l’orchestre tout entier. .

Salle Jean Drouet Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire crescendo.parcesursarthe@gmail.com

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English :

Discover Crescendo in a different way

L’événement Concert Aux Chandelles Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe