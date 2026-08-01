Concert aux chandelles le bourg Sainte-Anne-Saint-Priest

Informations pratiques

Sainte-Anne-Saint-Priest

Concert aux chandelles

le bourg Église de Saint Priest les Vergnes Sainte-Anne-Saint-Priest Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec ce concert aux chandelles dans la petite église templière de Saint-Priest-les-Vergnes. Le quintette à vent ELI, composé de musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et en résidence à la Maison du Berger, interprétera un programme sur instruments anciens. Une affiche exceptionnelle dans un écrin chargé d’histoire, où la magie du lieu et la douceur des chandelles promettent une soirée aussi rare qu’inoubliable. Réservation fortement conseillée. .

le bourg Église de Saint Priest les Vergnes Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79

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English : Concert aux chandelles

L’événement Concert aux chandelles Sainte-Anne-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Portes de Vassivière