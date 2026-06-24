Concert aux Junies Eric-Maria Couturier Violoncelliste. Les Junies dimanche 16 août 2026.

Les Junies

Concert aux Junies Eric-Maria Couturier Violoncelliste.

Les Junies Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Eric-Maria COUTURIER, Violoncelliste au parcours sensible et polymorphe.

Eric-Maria COUTURIER, Violoncelliste au parcours sensible et polymorphe.

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Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 73 17 13 19

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English :

Eric-Maria COUTURIER, a cellist with a sensitive and multifaceted career.

L’événement Concert aux Junies Eric-Maria Couturier Violoncelliste. Les Junies a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot