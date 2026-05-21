Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies
Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies jeudi 13 août 2026.
Les Junies
Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128
Les Junies Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.
Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.
.
Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 29 68 15 91 compagnie.carre128@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interpretation of Shakespeare’s The Tempest by compagnie Carré 128.
L’événement Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot