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Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies

Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies

Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies jeudi 13 août 2026.

Ville : 46150 Les Junies

Département : Lot

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 Tarif enfant

Les Junies

Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128

Les Junies Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.

Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.

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Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 29 68 15 91  compagnie.carre128@gmail.com

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English :

Interpretation of Shakespeare’s The Tempest by compagnie Carré 128.

L’événement Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot