Les Junies

Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128

Les Junies Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.

Interprétation de La tempête de Shakespeare par la compagnie Carré 128.

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Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 29 68 15 91 compagnie.carre128@gmail.com

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English :

Interpretation of Shakespeare’s The Tempest by compagnie Carré 128.

L’événement Spectacle au château Shakespeare dans le Parc II, par Carré 128 Les Junies a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot