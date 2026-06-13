Concert avec Bizi Kantuz Bardos
Concert avec Bizi Kantuz Bardos samedi 18 juillet 2026.
Bardos
Concert avec Bizi Kantuz
Eglise Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
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Eglise Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Concert avec Bizi Kantuz
L’événement Concert avec Bizi Kantuz Bardos a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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