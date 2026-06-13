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Concert avec Bizi Kantuz Bardos

Concert avec Bizi Kantuz Bardos

Concert avec Bizi Kantuz Bardos samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64520 Bardos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0

Bardos

Concert avec Bizi Kantuz

Eglise Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

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Eglise Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Concert avec Bizi Kantuz

L’événement Concert avec Bizi Kantuz Bardos a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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