Bardos

Concert avec Bizi Kantuz

Eglise Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

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Eglise Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Concert avec Bizi Kantuz

L’événement Concert avec Bizi Kantuz Bardos a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque