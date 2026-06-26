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Concert avec Bost Axola Villefranque

Concert avec Bost Axola Villefranque

Concert avec Bost Axola Villefranque dimanche 9 août 2026.

Adresse
Eglise
Ville
64990 Villefranque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0

Villefranque

Concert avec Bost Axola

Eglise Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Entracte avec Lou-Ann candidate à The Voice Kids. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’association Handitriothlon.   .

Eglise Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Concert avec Bost Axola

L’événement Concert avec Bost Axola Villefranque a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque