Villefranque

Concert avec Bost Axola

Eglise Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Entracte avec Lou-Ann candidate à The Voice Kids. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’association Handitriothlon. .

Eglise Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec Bost Axola

L’événement Concert avec Bost Axola Villefranque a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque