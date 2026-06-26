Concert avec Bost Axola Villefranque
Concert avec Bost Axola Villefranque dimanche 9 août 2026.
Villefranque
Concert avec Bost Axola
Eglise Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Entracte avec Lou-Ann candidate à The Voice Kids. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’association Handitriothlon. .
Eglise Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Concert avec Bost Axola
L’événement Concert avec Bost Axola Villefranque a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque