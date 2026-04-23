Concert avec Charles Heisser à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse
Concert avec Charles Heisser à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse dimanche 3 mai 2026.
La Geneytouse
Concert avec Charles Heisser à la Maison du Berger
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
A l’occasion de son enregistrement Debussy, Charles est heureux de revenir à la maison du berger pour vous le présenter.
Il sera accompagné par Marie Josèphe JUDE, concertiste internationale de retour d’une grande tournée en Chine. .
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com
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English : Concert avec Charles Heisser à la Maison du Berger
L’événement Concert avec Charles Heisser à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Noblat
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