CONCERT AVEC DEEP SOUL CAFÉ SANDARAN Marignac

Marignac

CONCERT AVEC DEEP SOUL

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Folk/Pop/Rock avec Gilles (guitare accompagnement et chant) et Daniel (guitare solo et chant).

Le duo DEEP SOUL, reprend des standards de Folk/Pop/Rock de musiciens francophones (Bashung, Dutronc, Lavilliers …) ou anglophones (Beatles, Bowie, Rolling Stones,…).

Sans réservation. .

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me

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English :

Folk/Pop/Rock with Gilles (guitar accompaniment and vocals) and Daniel (lead guitar and vocals).

L’événement CONCERT AVEC DEEP SOUL Marignac a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE