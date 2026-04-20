CONCERT AVEC DEEP SOUL CAFÉ SANDARAN Marignac
CONCERT AVEC DEEP SOUL CAFÉ SANDARAN Marignac vendredi 8 mai 2026.
Marignac
CONCERT AVEC DEEP SOUL
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Folk/Pop/Rock avec Gilles (guitare accompagnement et chant) et Daniel (guitare solo et chant).
Le duo DEEP SOUL, reprend des standards de Folk/Pop/Rock de musiciens francophones (Bashung, Dutronc, Lavilliers …) ou anglophones (Beatles, Bowie, Rolling Stones,…).
Sans réservation. .
CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me
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English :
Folk/Pop/Rock with Gilles (guitar accompaniment and vocals) and Daniel (lead guitar and vocals).
L’événement CONCERT AVEC DEEP SOUL Marignac a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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