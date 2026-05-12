Marignac

Exposition peinture Eglise d’Usseau

Église d’Usseau Marignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition de peintures Métamorphoses de Stéphanie HAYE

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Église d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 21 94 ecum17@orange.fr

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English :

Métamorphoses painting exhibition by Stéphanie HAYE

L’événement Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge