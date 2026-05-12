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Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac

Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac samedi 13 juin 2026.

Adresse : Église d'Usseau

Ville : 17800 Marignac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Marignac

Exposition peinture Eglise d’Usseau

Église d’Usseau Marignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition de peintures Métamorphoses de Stéphanie HAYE
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Église d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 21 94  ecum17@orange.fr

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English :

Métamorphoses painting exhibition by Stéphanie HAYE

L’événement Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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