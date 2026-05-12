Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac
Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac samedi 13 juin 2026.
Marignac
Exposition peinture Eglise d’Usseau
Église d’Usseau Marignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition de peintures Métamorphoses de Stéphanie HAYE
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Église d’Usseau Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 21 94 ecum17@orange.fr
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English :
Métamorphoses painting exhibition by Stéphanie HAYE
L’événement Exposition peinture Eglise d’Usseau Marignac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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