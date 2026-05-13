Rando des écoliers Stade de Marignac Marignac

Marignac

Rando des écoliers

Stade de Marignac Rue du stade Marignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Marche gourmande de 9 km organisée par l’Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac et l’école de Marignac.

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Stade de Marignac Rue du stade Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 20 24 46

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English :

9 km gourmet walk organized by the Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac and the Marignac school.

L’événement Rando des écoliers Marignac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge