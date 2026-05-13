Rando des écoliers Stade de Marignac Marignac
Rando des écoliers Stade de Marignac Marignac vendredi 3 juillet 2026.
Marignac
Rando des écoliers
Stade de Marignac Rue du stade Marignac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 19:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Marche gourmande de 9 km organisée par l’Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac et l’école de Marignac.
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Stade de Marignac Rue du stade Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 20 24 46
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English :
9 km gourmet walk organized by the Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac and the Marignac school.
L’événement Rando des écoliers Marignac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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