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Rando des écoliers Stade de Marignac Marignac

Rando des écoliers Stade de Marignac Marignac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Stade de Marignac

Adresse : Rue du stade

Ville : 17800 Marignac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5

Marignac

Rando des écoliers

Stade de Marignac Rue du stade Marignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 19:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Marche gourmande de 9 km organisée par l’Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac et l’école de Marignac.
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Stade de Marignac Rue du stade Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 20 24 46 

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English :

9 km gourmet walk organized by the Association Sportive Chadenac Jarnac Marignac and the Marignac school.

L’événement Rando des écoliers Marignac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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