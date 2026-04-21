CONCERT AVEC DJ MATISS Palavas-les-Flots
CONCERT AVEC DJ MATISS Palavas-les-Flots vendredi 10 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT AVEC DJ MATISS
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
De 21h à 23h
Venez vivre une soirée festive en bord de mer avec DJ Matiss.
DJ Matiss proposera un set festif mêlant sons électro, pop et latino.
Quai Paul Cunq (guinguette)
Offert par la Ville .
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
9pm to 11pm
Enjoy a festive evening by the sea with DJ Matiss.
L’événement CONCERT AVEC DJ MATISS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34