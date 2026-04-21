Palavas-les-Flots

CONCERT AVEC DJ MATISS

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

De 21h à 23h

Venez vivre une soirée festive en bord de mer avec DJ Matiss.

DJ Matiss proposera un set festif mêlant sons électro, pop et latino.

Quai Paul Cunq (guinguette)

Offert par la Ville .

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

9pm to 11pm

Enjoy a festive evening by the sea with DJ Matiss.

L’événement CONCERT AVEC DJ MATISS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34