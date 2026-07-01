Concert avec Exoset Hendaye
mercredi 22 juillet 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Concert avec Exoset
Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Il y a quelques années, le groupe Exoset naissait dans un appartement d’Hendaye en écoutant les tubes de Deep Purple, Europe, AC/DC, Led Zeppelin, Van Halen, Trust, Billy Idol etc…
Une bande de copains qui se retrouve et c’est le début d’une belle histoire musicale et humaine.
Chaque concert d’Exoset est un voyage à travers l’histoire du Rock et ses groupes de légende Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Trust, Billy Idol, Les Sex Pistols, Van Halen, AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith et bien d’autres.
Rodés à la scène, ce qui anime Exoset c’est avant tout le contact avec le public !
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Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert avec Exoset
L’événement Concert avec Exoset Hendaye a été mis à jour le 2026-07-15 par Hendaye Tourisme & Commerce
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