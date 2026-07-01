Informations pratiques

Hendaye

Concert avec Exoset

Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Il y a quelques années, le groupe Exoset naissait dans un appartement d’Hendaye en écoutant les tubes de Deep Purple, Europe, AC/DC, Led Zeppelin, Van Halen, Trust, Billy Idol etc…

Une bande de copains qui se retrouve et c’est le début d’une belle histoire musicale et humaine.

Chaque concert d’Exoset est un voyage à travers l’histoire du Rock et ses groupes de légende Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Trust, Billy Idol, Les Sex Pistols, Van Halen, AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith et bien d’autres.

Rodés à la scène, ce qui anime Exoset c’est avant tout le contact avec le public !

Vous trouverez toutes les infos, photos, pressbook, extraits, émissions radio, TV sur notre site internet ou pages Facebook. .

Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert avec Exoset

L’événement Concert avec Exoset Hendaye a été mis à jour le 2026-07-15 par Hendaye Tourisme & Commerce