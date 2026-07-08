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Verm’uda Concert avec Sonic Fusion Borderline Fabrika Hendaye

dimanche 19 juillet 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye

Verm’uda Concert avec Sonic Fusion Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Borderline Fabrika
Adresse
64 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Verm’uda Concert avec Sonic Fusion

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Chaque dimanche, nous proposons un cycle de musique et vermouth.   .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35 

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English : Verm’uda Concert avec Sonic Fusion

L’événement Verm’uda Concert avec Sonic Fusion Hendaye a été mis à jour le 2026-07-03 par Hendaye Tourisme & Commerce

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