UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Concert avec Kaz en trio Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux
Adresse
3 rue Franck Massé
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Concert avec Kaz en trio

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Concert à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, gratuit et sur réservation.
  .

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55  mediatheque@saintpierreoleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert with Kaz as a trio

Concert at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center; free admission, but reservations are required.

L’événement Concert avec Kaz en trio Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)