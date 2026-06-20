Concert avec Kaz en trio Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Concert avec Kaz en trio

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Concert à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, gratuit et sur réservation.

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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

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English : Concert with Kaz as a trio

Concert at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center; free admission, but reservations are required.

L’événement Concert avec Kaz en trio Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes