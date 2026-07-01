AGENDA · La Jonchère
Concert avec le groupe Come Back La Jonchère
vendredi 10 juillet 2026 · La Jonchère
Informations pratiques
La Jonchère
Concert avec le groupe Come Back
Jardin de l’église La Jonchère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
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Jardin de l’église La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 07
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English :
L’événement Concert avec le groupe Come Back La Jonchère a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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