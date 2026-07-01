UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Jonchère

Concert avec le groupe Come Back La Jonchère

vendredi 10 juillet 2026 · La Jonchère

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Jardin de l'église
Ville
85540 La Jonchère
Département
Vendée
Tarif

La Jonchère

Concert avec le groupe Come Back

Jardin de l’église La Jonchère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

  .

Jardin de l’église La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert avec le groupe Come Back La Jonchère a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à La Jonchère (Vendée)