Concert avec le groupe Martel Sous les halles Longeville-sur-Mer
Concert avec le groupe Martel Sous les halles Longeville-sur-Mer samedi 1 août 2026.
Longeville-sur-Mer
Concert avec le groupe Martel
Sous les halles Place de la liberté Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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Sous les halles Place de la liberté Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 33
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English :
L’événement Concert avec le groupe Martel Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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