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Concert avec le quator Astrakuma, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

dimanche 20 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu

Concert avec le quator Astrakuma, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Priorale de Conzieu
Adresse
01300 Conzieu
Ville
01300 Conzieu
Département
Ain
Tarif
Participation libre (minimum conseillé 5 euros)

Concert avec le quator Astrakuma Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Priorale de Conzieu Ain

Participation libre (minimum conseillé 5 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.
Avec le quatuor Astrakuma, trio à cordes et piano. Œuvres de Jean Cras, Félix Mendelsshohn et Joaquin Turina.

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.

©Quator Astrakuma

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