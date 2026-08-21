Concert avec le quator Astrakuma, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
dimanche 20 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu
Informations pratiques
Concert avec le quator Astrakuma Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Priorale de Conzieu Ain
Participation libre (minimum conseillé 5 euros)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.
Avec le quatuor Astrakuma, trio à cordes et piano. Œuvres de Jean Cras, Félix Mendelsshohn et Joaquin Turina.
Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.
©Quator Astrakuma
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