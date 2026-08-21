Concert avec le quator Astrakuma, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

Informations pratiques

Concert avec le quator Astrakuma Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Priorale de Conzieu Ain

Participation libre (minimum conseillé 5 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.

Avec le quatuor Astrakuma, trio à cordes et piano. Œuvres de Jean Cras, Félix Mendelsshohn et Joaquin Turina.

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’association culturelle Saint-Sébastien de Conzieu vous convie à un concert de musique de chambre sous le préau et dans l’église de Conzieu.

©Quator Astrakuma