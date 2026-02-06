Concert avec The Others au Sotea’s 6 rue du sapin vert Moissannes

Concert avec The Others au Sotea’s

6 rue du sapin vert 6 Le Sapin Vert Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Concert rock au Sotea’s avec The Others

Buffet chaud/froid sur place

Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30 au 06 70 71 18 54 .

6 rue du sapin vert 6 Le Sapin Vert Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 71 18 54

