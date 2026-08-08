Concert Bach et Mozart Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

samedi 8 août 2026 · Abbaye de la Lucerne · La Lucerne-d'Outremer

Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Concert Bach et Mozart

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert Bach & Mozart cantate et messe par le Chœur Ad Caelum

Mozart connaissait la musique de Bach et elle l’a beaucoup marqué. C’est pourquoi le Chœur Ad Caelum propose de mettre en parallèle ces deux génies autours d’œuvres du début de leur carrière respective. De la splendide ouverture à la française de la cantate 61 à l’Agnus Dei suppliant de la Missa brevis en Ré, c’est deux spiritualités qui s’embrassent dans un même programme. .

Abbaye de la Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 centrespirituel.lalucerne@gmail.com

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English : Concert Bach et Mozart

L’événement Concert Bach et Mozart La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Granville Terre et Mer