Expérience de Destination J’éveille mes sens au cœur de la Forêt de la Lucerne

Lieu précis indiqué lors de la réservation La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 13:30:00

fin : 2026-08-26 15:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Entre forêt et vallée du Thar, venez vous ressourcer et vous apaiser,en profitant de cet environnement naturel source de bien-être.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise, de détente, et d’évasion loin du quotidien.

Localisation à 12 kms de Granville et à 17 kms d’Avranches. Lieu précis indiqué lors de la réservation.

Age minimum requis 14 ans.

Niveau Facile. Très peu de dénivelé. .

Lieu précis indiqué lors de la réservation La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

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English : Expérience de Destination J’éveille mes sens au cœur de la Forêt de la Lucerne

L’événement Expérience de Destination J’éveille mes sens au cœur de la Forêt de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer