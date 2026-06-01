Feux de la Saint Jean Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
Feux de la Saint Jean Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer samedi 20 juin 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Feux de la Saint Jean
Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
18H30 initiation à la danse Folk
19H30 restauration et buvette.
assiette végétarienne 4€
assiette avec saucisse 6 €
SUR RESERVATION AVANT LE 13 JUIN à l’adresse mail suivante feuxdelasaintjean50@gmail.com
21H00 bal Folk
22H00 Feux de la Saint-Jean .
Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 21 60 benoit.jean-noel@orange.fr
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English : Feux de la Saint Jean
L’événement Feux de la Saint Jean La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Granville Terre et Mer
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