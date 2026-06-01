Feux de la Saint Jean Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Feux de la Saint Jean

Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

18H30 initiation à la danse Folk

19H30 restauration et buvette.

assiette végétarienne 4€

assiette avec saucisse 6 €

SUR RESERVATION AVANT LE 13 JUIN à l’adresse mail suivante feuxdelasaintjean50@gmail.com

21H00 bal Folk

22H00 Feux de la Saint-Jean .

Abbaye de La Lucerne accès par le centre diocésain Sainte Trinité de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 21 60 benoit.jean-noel@orange.fr

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English : Feux de la Saint Jean

L’événement Feux de la Saint Jean La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Granville Terre et Mer