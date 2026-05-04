Conférence Le départ des Normands en Italie Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer

La Lucerne-d’Outremer

Conférence Le départ des Normands en Italie

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Les normands partent à la conquête de la Sicile au XIème siècle. Pour autant, quelles en sont les causes ?

Conférence de Simon Tasset, guide conférencier indépendant.

Conférence incluse dans le billet d’entrée. .

Abbaye de La Lucerne 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le départ des Normands en Italie

L’événement Conférence Le départ des Normands en Italie La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer