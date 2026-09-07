Concert « Bach in the Days » d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud, Chapelle Saint-Nicolas de Kerners, Kerners
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Nicolas de Kerners · Kerners
Informations pratiques
Concert « Bach in the Days » d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Nicolas de Kerners Morbihan
Plein 8€ | réduit 5€ (12-18 ans) | gratuit -12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
3 dates pour le concert « Bach in the Days » d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud
Jean-Sébastien Bach version swing, un patrimoine musical en mouvement !
3 représentations dans 3 lieux différents :
Samedi 19 septembre à 16h – Chapelle du Croisty
Samedi 19 septembre à 19h – Rue de la Palisse (plein air)
Dimanche 20 septembre à 16h – Chapelle de Kerners
Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !
Chapelle Saint-Nicolas de Kerners Place Saint Nicolas, Kerners 56640 Arzon Kerners 56640 Morbihan Bretagne 0297537165 https://arzonevenements.fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00127505 [{« type »: « link », « value »: « https://arzonevenements.fr/bach-days »}] Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !
3 dates pour le concert Bach in the Days
©Vannes Echos Jazz