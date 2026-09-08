Concert « Bach in the Days », d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud, La chapelle du Croisty, Port Navalo

Informations pratiques

Concert « Bach in the Days », d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud Samedi 19 septembre, 16h00 La chapelle du Croisty Morbihan

Plein 8€ | réduit 5€ (12-18 ans) | gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

3 dates pour le concert « Bach in the Days » d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud

Jean-Sébastien Bach version swing, un patrimoine musical en mouvement !

3 représentations dans 3 lieux différents :

Samedi 19 septembre à 16h – Chapelle du Croisty

Samedi 19 septembre à 19h – Rue de la Palisse (plein air)

Dimanche 20 septembre à 16h – Chapelle de Kerners

Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !

La chapelle du Croisty Hameau de Ker an Iliz 56640 Arzon Port Navalo 56640 Morbihan Bretagne 0297537165 https://arzonevenements.fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00127502 [{« type »: « link », « value »: « https://arzonevenements.fr/bach-days »}] Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !

3 dates pour le concert Bach in the Days

©Vannes Echos Jazz