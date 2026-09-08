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Concert « Bach in the Days », d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud, La chapelle du Croisty, Port Navalo

samedi 19 septembre 2026 · La chapelle du Croisty · Port Navalo

Concert « Bach in the Days », d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud, La chapelle du Croisty, Port Navalo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La chapelle du Croisty
Adresse
Hameau de Ker an Iliz 56640 Arzon
Ville
56640 Port Navalo
Département
Morbihan
Tarif
Plein 8€ | réduit 5€ (12-18 ans) | gratuit -12 ans

Concert « Bach in the Days », d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud Samedi 19 septembre, 16h00 La chapelle du Croisty Morbihan

Plein 8€ | réduit 5€ (12-18 ans) | gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

3 dates pour le concert « Bach in the Days » d’Augustin d’Assignies et Marion Pacaud
Jean-Sébastien Bach version swing, un patrimoine musical en mouvement !

3 représentations dans 3 lieux différents :
Samedi 19 septembre à 16h – Chapelle du Croisty
Samedi 19 septembre à 19h – Rue de la Palisse (plein air)
Dimanche 20 septembre à 16h – Chapelle de Kerners

Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !

La chapelle du Croisty Hameau de Ker an Iliz 56640 Arzon Port Navalo 56640 Morbihan Bretagne 0297537165 https://arzonevenements.fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00127502 [{« type »: « link », « value »: « https://arzonevenements.fr/bach-days »}] Attention : les parkings sont limités, privilégiez la mobilité douce !
3 dates pour le concert Bach in the Days

©Vannes Echos Jazz

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