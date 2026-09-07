Visites commentées de l’exposition « Guetteurs de l’Océan », Criée de Port-Navalo, Port Navalo

Informations pratiques

Visites commentées de l’exposition « Guetteurs de l’Océan » 19 et 20 septembre Criée de Port-Navalo Morbihan

4 sessions gratuites possibles sur réservation :

Samedi 19 septembre, à 10h30 et 14h30 – Dimanche 20 septembre, à 10h30 et 14h30 ; Durée : 30 à 45 minutes /

Jauge limitée à 20 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

L’Association Nevezus propose des visites commentées de l’exposition « Guetteurs de l’Océan » à la Criée de Port-Navalo !

Criée de Port-Navalo Port Navalo 56640 Arzon Port Navalo 56640 Morbihan Bretagne 02 97 53 71 65 https://www.arzon.fr/la-criee-de-port-navalo/ https://arzonevenements.fr/criee-de-port-navalo [{« type »: « link », « value »: « https://arzonevenements.fr/visites-commentees-de-lexposition-guetteurs-de-locean »}] Rue du Général de Gaulle, Port Navalo

L’Association Nevezus propose des visites commentées de l’exposition

©AssociationNevezus