Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 21:00:00

fin : 2026-11-21 03:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Soirée électro jusqu’à 3h30. Foodtruck sur place.

Bandikoot // Live Mental Tribe

De la mental à la tribe, en passant par l’acidcore, il mélange les styles pour créer l’hybride qui lui convient à travers atmosphère planante et rythmes organiques.

Chôkô // Live Acid

Sa musique repose sur des rythmes groovy et des mélodies envoûtantes, parsemées de touches de distorsion.

+ 909 Resistance // Live Techno

Il est réputé pour délivrer des performances DJ puissantes et hypnotiques, une techno brute, pure et incontrôlable donnant au public une solide expérience de ce qui est un voyage inattendu.

+ Serotonik // Live Prog Transe Core

Parallèllement au hardcore, Serotonik presente pour 2026 un live aux sons hybride issus de la techno, la trance et l’acide core toujours dans un esprit underground. .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik

L’événement Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik Périgueux a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Communal de Périgueux