Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik Le Sans Réserve Périgueux
samedi 21 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 21:00:00
fin : 2026-11-21 03:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Soirée électro jusqu’à 3h30. Foodtruck sur place.
Bandikoot // Live Mental Tribe
De la mental à la tribe, en passant par l’acidcore, il mélange les styles pour créer l’hybride qui lui convient à travers atmosphère planante et rythmes organiques.
Chôkô // Live Acid
Sa musique repose sur des rythmes groovy et des mélodies envoûtantes, parsemées de touches de distorsion.
+ 909 Resistance // Live Techno
Il est réputé pour délivrer des performances DJ puissantes et hypnotiques, une techno brute, pure et incontrôlable donnant au public une solide expérience de ce qui est un voyage inattendu.
+ Serotonik // Live Prog Transe Core
Parallèllement au hardcore, Serotonik presente pour 2026 un live aux sons hybride issus de la techno, la trance et l’acide core toujours dans un esprit underground. .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik
L’événement Concert Bandikoot + Chôkô + 909 Résistance + Serotonik Périgueux a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Communal de Périgueux
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