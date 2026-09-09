Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver Le Palais Royan Événements Royan
vendredi 11 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 20:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Au Palais, on écoute la chanteuse franco-britannique Georgie Brown et le pianiste Olivier Oliver qui partagent la scène dans un duo qui mêle compositions originales et reprises réarrangées.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Palais, the audience is treated to a performance by Franco-British singer Georgie Brown and pianist Olivier Oliver, who share the stage in a duo that blends original compositions with rearranged covers.
L’événement Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan 9 septembre 2026
- Petites histoires Association Equilibre Royan 10 septembre 2026
- Réunion d’information, France Travail, Royan 11 septembre 2026
- Par’En Pause Association Equilibre Royan 11 septembre 2026
- Fête des voutes du Port Royan 12 septembre 2026