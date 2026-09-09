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Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver Le Palais Royan Événements Royan

vendredi 11 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 20:30:00

Date(s) :
2026-12-11

Au Palais, on écoute la chanteuse franco-britannique Georgie Brown et le pianiste Olivier Oliver qui partagent la scène dans un duo qui mêle compositions originales et reprises réarrangées.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

At the Palais, the audience is treated to a performance by Franco-British singer Georgie Brown and pianist Olivier Oliver, who share the stage in a duo that blends original compositions with rearranged covers.

L’événement Concert Bar Georgie Brown & Olivier Oliver Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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