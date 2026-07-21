Concert Barbara Zimmer Chanson Folk La Ronce Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Concert Barbara Zimmer Chanson Folk

La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert à l’herboristerie-café La Ronce

Dans le rythme délicat de ses mélodies, Barbara Zimmer nous emporte vers un univers intime, où le piano et sa voix tissent une toile envoûtante de chansons franco-allemandes. Une ode émouvante à la vie et à ses méandres.

Org. La Ronce .

La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Barbara Zimmer Chanson Folk Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh