Concert Barbara Zimmer Chanson Folk La Ronce Rostrenen
vendredi 7 août 2026 · La Ronce · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Concert Barbara Zimmer Chanson Folk
La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert à l’herboristerie-café La Ronce
Dans le rythme délicat de ses mélodies, Barbara Zimmer nous emporte vers un univers intime, où le piano et sa voix tissent une toile envoûtante de chansons franco-allemandes. Une ode émouvante à la vie et à ses méandres.
Org. La Ronce .
La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
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English :
L’événement Concert Barbara Zimmer Chanson Folk Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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