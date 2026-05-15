Concert Barney’s Friends Rue de la Poste Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Concert Barney’s Friends

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée reprise pop rock avec *Barney’s Friends* (années 60s à 80s) .

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 36 21

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English :

L’événement Concert Barney’s Friends Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme